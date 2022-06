49:55

- Nou capítol de la crisi a l'Ajuntament de Palma per la destitució de Sonia Vivas.

- L'associació de veïns Coliseu demana que siguin cancel·lats tots els concerts.

- Un centenar d'efectius de la Creu Roja a les festes de Sant Joan de Ciutadella.

- L'augment de contagis per covid ha duplicat la venda de test d'antígens.

- No declararan ni l'exjutge ni l'exfiscal del Cas Cursach.

- Els botiguers acumulen estoc.

- Dissabte comencen les oposicions per accedir a quasi 800 places de professors.

- El Palma Futsal cau per 4 gols a 2 contra el Barça al primer duel.