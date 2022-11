49:30

- Comença a complicar-se la situació meteorológica a les Balears.

- Un cas Cursach descafeïnat.

- Josep Marí no compareixerà al Parlament per la compra d'habitatges per estrangers.

- Protestes davant les clíniques privades.

- Manacor tuda quasi dos milions de litres d'aigua.

- La UD Eivissa continua en llocs de descens.

- L'Atlètic Balears empata a 1 a Calahorra.