49:41

- La Fiscalia demana penes de preso per als 3 liders del moviment La Resistència.

- L'Ajuntament de Manacor ha iniciat els tràmits per declarar Aurora Piconerll filla adoptiva.

- Multes de 200€ per als que circulin per el Bus-VAO.

- Una nova pastera amb 23 migrants a Cabrera.

- Ciutadans romp el pacte a l'Ajuntament de Llucmajor.

- El Mallorca viatja avui cap a València per jugar demà a Mestalla.

- Isis Montero ens visita a Entrada Anticipada.