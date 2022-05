49:45

- Ens trobam dins un episodi de calor inusual per aquesta época de l'any.

- De moment no hi ha cap cas sospitós de pigota símica a les Balears.

- El primer iot de bandera ucraïnesa inmobilitzat.

- El preu de la benzina ha tornat a superar el del dièsel.

- Volen més limitacions a les excursions a ses Illetes.

- La pradería de posidònia d'Illetes, un ésser milenari.

- Retransmissió per Ràdio 5 del Osasuna-Mallorca.

- Nadal té un difícil camí a la final de Paris.

- Ens visita Joan Carles Palou a Entrada Anticipada.