49:53

- Crida urgent per trobar infermeres disposades a fer feina a les Balers.

- Tranquil·litat davant la possible arribada de la pigota símica a les Balears.

- Se limitaran les excursions entre illes.

- Aniran policies d'altres llocs com reforç a les festes de Sant Joan.

- S'ha fet el sorteig de les entrades entre els aficionats del Mallorca.

- 27 de maig, comença la fira del Llibre de Palma.