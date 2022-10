49:37

- Els sindicats educatius contra la nova llei educativa.

- Bo de 200 € per ajudar 25.000 famílies.

- Les restes dels escorxadors no es puguin enterrar a Menorca.

- En contra de les mesures del Govern per evitar el turisme d'excessos.

- Avui coincideixen al port de Palma sis creuers.

- El Mallorca parteix avui cap a San Sebastià.