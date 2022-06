Baleares Informativos Radiodiari Migdia Balears - 17/06/2022 49:45 - Sonia Vivas va a autoritzar la Pride Week minuts abans de ser destituïda pel batle.

- Crisi de Govern també a l'Ajuntament d'Andratx.

- Hi ha project per ampliar la capacitat hidrica dels ponts dels torrents a Sant Llorenç.

- Més habitatges de protecció oficial.

- Manca de conductors i vehicles deixan enlaire el Jaleo Bus de Sant Joan.

- Nadal a punt d'anunciar si participa a Wimbledon.

- Clodine ens visita a Entrada Anticipada.

