- La Mesa de Diàleg Social analitza l'impacte de la guerra a Ucraïna en l'economía balear.

- Les Illes ya pateixen les conseqüencies de la vaga del transporte a la península.

- Servei d'orientació legal gratüit per als refugiats ucraïnesos.

- No es descarten més detencions per espiar a la parella de l'expresident del Panamà.

- El Govern no està preocupat per la incidència de la COVID.

- Nadal juga avui en Indian Wells contra el nord-americà Opelka.