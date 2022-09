49:57

- El cost de la vida continua encarint-se a les Balears.

- Els experts en canvi climàtic urgeixen a reduir el turisme a les Balears.

- Aquest inici de curs està marcat per les altes temperatures.

- Anticorrupció es querella contra el president del Consell d'Eivissa.

- Operació antidroga de la Guàrdia Civil a Eivissa.

- Palma serà pionera en la implementació de galeres elèctriques.

- El Mallorca perd per lesió l'únic fitxatge que encara no ha debutat,Tino Kadewere.