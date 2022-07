30:07

- Alarma provocada perque l'aeroport de Heathrow, a Londres, ha limitat l'arribada de passatgers.

- Una altra jornada de vaga de Ryanair.

- Confirmat l'IPC de Juny: 9,7% a les Illes.

- Dues ferits per la caiguda d'una balconada al carrer Sindicat de Palma.

- Maluma no actuarà diumenge a Palma.

- Derrota de la selecció espanyola contra Alemanya per 2 a 0.