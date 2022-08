30:07

- Primeres hores d'aplicació del nou decret d'estalvi energètic.

- Polèmica al Consell per la subvenció de 1,8 millions d'euros al Reial Mallorca.

- Manca de trens de reforç a la festa del Much a Sineu.

- La Guàrdia Civil ha intervegut 16 kilos de cocaïna a Eivissa.

- Desè dia en alerta groga per calor.