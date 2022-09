49:57

- Nova crisi al pacte de govern per la subvenció al Reial Mallorca.

- 173.000 alumnes iniciaran dilluns que ve el curs escolar.

- La relació entre l'empresa Glovo i els seus repartidors és laboral.

- Les Balears ja hem entrat en fase de prealerta per sequera.

- Llibertat amb càrrecs per a el detengut per violar i pegar una jove a Palma.

- Enric Mas continua segon de la Volta a Espanya.