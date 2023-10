50:23

- Les Illes Balears varen liderar novament la caiguda de l'atura interanual .

- Balears va rebre el passat mes d'agost 2.344.000 turistes, un 7,2% més que fa un any.

- L'Ajuntament de Palma obre expedient contra les obres al bar del Museu d'Es Baluard.

- El Govern ha contractat dos oncòlegs per Can Misses.

- El sistema educatiu de les Balears té 48 mil alumnes més que fa 20 anys.

- El propietari de l'Atlètic Balears farà canvis si el club no aconsegueix la permanència.