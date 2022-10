49:30

- El president del govern ha anunciat el desenvolupament fiscal del REB.

- Acord per incrementar l'impost de transmissions patrimonials.

- Els promotors immobiliaris demanen celeritat per impulsar els nous HPOs.

- Els sindicats surten al carrer per reclamar pujades de sous.

- Derrota del Mallorca contra el Barça a Son Moix i victòria de l'UD Eivissa a Lugo.

- Fernández i Guevara mantenen el lideratge en les seves categories.