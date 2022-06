49:44

- Anticorrupció retira els càrrecs a 8 acusats del macrojudici contra Bartomeu Cursach-

- Un professor d'un institut de Palma detingut per suposats abusos sexuals a alumnes.

- L'UIB apartarà el professor associat detingut per abusos sexuals a una dona.

- Detenguts dos homes per abusar d'una turista a Magaluf.

- La despesa del turisme estranger augmenta un 10% respecte al 2019.

- El turisme consumeix un de cada quatre litres d'aigua a les Balears.

- Nadal s'ha classificat per a les semifinals de Roland Garros.