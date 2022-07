14:59

- Un policia ha estat detegut per alertar a un marcotraficant d'una batuda a Son Banya.

- La matrícula per als infants de 2-3 serà gratuïta a les escoletes de les Balears.

- La remodelació del Passeig Marítim de Palma costarà 38 milions d'euros.

- El Mallorca va guanyar ahir per 1 a 0 a l'Sporting de Gijón.