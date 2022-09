14:59

- Culpable l'acusat de provocar a Vila l'incendi en un edifici okupat on va morir una dona en 2019.

- En marxa la quarta dosi contra el coronavirus.

- Patronal i Sindicats volen que es prorroguin mesures com la gratuïtat del transport públic.

- El jugador del Palma Futsal Jesús Gordillo cridat per primera vegada per la selecció.