14:59

- Ple extraordinari al Consell de Menorca per la crema de restes animals.

- Situació insostenible al Col·legi Can Raspalls d'Eivissa.

- 53 persones arribaren ahir horabaixa en pastera a les Balears.

- Javier Baraja ha estat destituït com a entrenador de la UD Eivissa.

- Victòria del Mallorca per 1 a 2 a València.