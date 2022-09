14:53

- La Guàrdia Civil ha interceptat 4.300 kilos de haixix a Sa Cala, a Eivissa.

- Incertesa a l'economia balear per als pròxims mesos.

- Ja hi ha 5 detenguts per la agressió al Cap de la Policia Local de Porreres.

- Rafel Nadal i Roger Federer debutaran avui vespre a la Laver Cup a Londres.