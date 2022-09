14:53

- La xarxa d'agua de les Balears continua perdent un 28% d'aigua.

- Hi haurà patrocini al Mallorca.

- Una conductora de patinet elèctric ferida greu en caure quan circulava sense casc.

- José María Rodríguez presenta recurs d'empar per evitar l'entrada a presó pel Cas Over.