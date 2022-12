14:54

- Anunci de vaga per part dels pilots d'Air Nostrum.

- Un home ha estat detingut per amenaçar de mort un metge.

- Els usuaris de l'EMT de Palma que disposin de targeta ciutadana viatjaran sense pagar.

- Gemma Triay i Alejandra Salazar es juagan acabar l'any com a numero 1 de pàdel.