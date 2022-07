11:55

- Segueix endavant la vaga en la recollida de residus a Alcúdia i Sa Pobla.

- Un dels policies reconeix fer feina de seguretat privada per al grup Cursach.

- Salut recomana la tercera dosi per tota la població.

- La selecció espanyola de Mariona Caldentey i Patri Guijarro, cau per 2 a 0 contra Alemanya.