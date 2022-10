15:00

- Continuen a Son Coletes les tasques d'identificació de les restes de 4 dones.

- Multa de 60.000 € per un botellò a Formentera en plena pandèmia.

- Vist para sentència el judici contra l'home acusat de matar la seva ex parella.

- El Mallorca viatja avui cap a València per jugar demà a Mestalla.