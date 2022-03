15:07

- Govern i patronal negocien un acord per tal de desconvocar la vaga de transportistes.

- 200 noves places per acollir refugiats.

- 11 detinguts per explotar sexualment dones.

- Nadal derrota Kyrgios en 3 sets i s'enfrontarà a Carlos Alcaraz a les semifinals.

- Palma Futsal rep avui a casa el Ribera Navarra.