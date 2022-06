Baleares Informativos Notícies 8:45 Balears - 17/06/2022 15:03 - El Govern de l'Ajuntament de Palma no corr perill després de la destitució de Sonia Vivas.

- D'aquí a una setmana és Sant Joan.

- La Fiscalia manté peticions de presó per a 11 acusats en el Cas Confeti.

- Nadal comunicarà avui si participa al torneig de Wimbledon. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]