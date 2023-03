14:49

- Els aliments s'han encarit un 15'8 per cent el darrer any.

- El COVID presistent podría afectar un 2 % de la població infectada.

- Un home detengut per pressumpta agressió asexual a una menor tutel·lada.

- Antonio Vadillo, técnic del Mallorca Palma Futsal, sancionat amb 4 partits.