- Salut no descarta més casos de pigota del simi.

- 113 migrants irregulars han arribat a les costes de Balears en només 24 hores.

- Armengol no compareixera al Parlament por el Cas Ports.

- El Palma perd per 6 gols a 2 a la pista de Ribera Navarra al partit d'anada.