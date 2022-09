14:59

- Queda just una setmana per a l'inici oficial del curs escolar.

- Les families gastarán una mitjana de 500 € per fill.

- Comença el judici del cas Peatge.

- Enric Mas retalla diferències, empat del Mallorca.

- En motociclisme Guevara i Fernández recuperen el lideratge a Moto 3 i Moto 2, respectivament.