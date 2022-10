15:16

Avui hem parlat de la situació de les dones iranianes. La mort de Mahsa Amini després de ser detinguda per no dur ben posat el vel islàmic ha provocat una situació inèdita al païs: protestes massives protagonitzades per dones que reclamen els seus drets contra l'obligatorietat de dur el hijab. Ens ha visitat als estudis Sedi Behvarrad, una dona iraniana que va sortir del seu païs els anys 80.