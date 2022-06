14:32



La pròxima setmana Mallorca acollirà per primera vegada el campionat d'Espanya de ciclisme en carretera tant en categoria absoluta, elit, com en sub-23. Es celebrarà de divendres 24 a diumenge 26 i arribarà només una setmana abans del Tour de França. Per parlar d'aquesta prova hem entrevistat als estudis al president de la Federació Balear de Ciclisme, Fernando Gilet.