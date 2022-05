14:32

El col·lectiu mèdic viu un dels seus moments més complicats. Han estat dos anys de pandèmia amb un ritme de feina altíssim que ha passat factura a molts de professionals. A tot això, s'afegeix als problemes de manca estructural de personal sanitari, dificultats per fidelitzar els metges que venen d'altres indrets de la península i un relleu generacional difícil de garantir en algunes especialitats. Per parlar de com està el col·lectiu, del present i del futur de la sanitat a les illes Balears, ens ha acompanyat el nou president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, el doctor Carles Recasens.