01:00:24

La trilogía formada por “I can hear the heart beating as one” (1997), “Electr-o-pura” (1995) y “Painful” (1993) convirtió a Yo La Tengo en la gran referencia del indie estadounidense, aún sin grandes ventas y sin la fama de otros proyectos como Pavement, los Posies o, incluso, Jon Spencer Blues Explosion. Sin embargo, los de Hoboken, Nueva Jersey, pueden presumir de que sus trabajos de la última década del siglo XX siguen siendo más que relevantes.