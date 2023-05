58:46

El viernes 2 de junio se publica “Formal growth in the desert”, el nuevo trabajo de Protomartyr, la banda de Detroit que sigue de manera irreverente los postulados del after punk. Hemos hablado con Joe Casey y Greg Ahee de este sexto trabajo en estudio de Protomartyr.

Un día antes, el 1 de junio, estrena su nuevo single Tulsa, “No quiero hacer historia, el primer paso de un nuevo proyecto de Miren Iza, del que algo nos ha adelantado en la conversación que hemos mantenido con ella esta noche.