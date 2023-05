La elegancia electrónica de I Am Dive

58:36

El dúo sevillano I Am Dive hace una música muy alejada del tópico de su ciudad. De hecho, no son profetas en su tierra dado que han girado por todo el mundo. Acaban de sacar su nuevo disco, “Fear of missing out”, un tratado de electrónica fina de alma pop, el principal argumento de la entrevista que hemos mantenido con ellos esta noche.

Después, hemos tenido la sección semanal de Aníbal Gómez, “No puedo con ellas”.