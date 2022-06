Que parezca un accidente El discreto encanto de disfrazarse de ABBA 58:32 En el Festival Eurorainbow, primera edición, en Sta. Cruz de Tenerife se va a celebrar también el Euroreto, el intento de batir el record de personas disfrazadas de ABBA de toda la historia. Hablamos con Olga Payar, una de las organizadoras del festival. Nuestra desmontadora de mitos, Jimena Marcos, se desmarca esta vez con una sentida oda a la mediocridad. Más opciones

