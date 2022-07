59:01

No fue famoso ni se acordaba mucha gente de él. Pero era un genio. Por razones variadas el mundo no lo supo nunca. Ahora que ha fallecido necesitábamos despedirlo de la mejor manera posible, escuchando un puñado de sus canciones. Firmaba como Malcolm Scarpa pero no se llamaba Malcolm.

En la segunda parte del programa recuperaremos la sonrisa de la mano de Aníbal Gómez y una nueva entrega de “No puedo con ellas”.