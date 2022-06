Punto de enlace Tenerife versus Gran Canaria, la sabiduría que dan los años 30:00 En la isla de Tenerife, un grupo de ocho amigos octogenarios se reúnen con frecuencia para comentar “cómo están las cosas” y pasar un buen rato. Han constituido el Grupo Senior Manuela Horizonte 2025. De sus tertulias ha salido el libro Relatos sobre Gran Canaria y Tenerife, editorial UNO. En él cuentan la historia y lucha de ambas provincias por el liderazgo del archipiélago. Una mirada que tiene su origen en el año 1927 y que recorre casi un siglo hasta la actualidad en tan solo 54 páginas. Nosotros hemos reunido a dos de sus integrantes: José Carballo, jubilado de banca que trabajó en países como Londres o EE. UU. Y a José Fernando Rodríguez Azero, presidente de los empresarios de Canarias durante dos décadas. Ellos nos entregan una experiencia "no por sabiduría", como les gusta decir, si no "por el tiempo rodado". Merece la pena conocerlos porque, además de pasar un buen rato, descubrirás en ellos una mirada crítica y audaz de las islas. Más opciones

