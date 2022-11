59:09

Como una canción caída de su último EP, Yves Tumor vuelve con 'God is a Circle'

Yves Tumor regresa con otra de esas canciones que se esconden en el fondo de su sorprendente y brillante mente musical. Es la casi cacofónica 'God Is a Circle', construida sobre un oscuro riff. Además, el primer largo de Depresión Sonora construido como álbum conceptual.

Playlist:

Nation of Language - From The Hill

Depresión Sonora - Dónde Están mis Amigos

Margarita Quebrada - Azul

Nosaj Thing - Condition (feat. Toro y Moi)

Joji - Die For You

Mount Kimbie - somehow she's still here (feat. James Blake)

KUČKA - Not There

Fred again.. - Bleu (better with time)

Special Interest - Cherry Blue Intention

Yves Tumor - God Is a Circle

Yo La Tengo - Fallout

shego - LUCKY

Gorillaz - Baby Queen

Phoenix - After Midnight

Mitski - Love Me More

Let's Eat Grandma - Hall of Mirrors