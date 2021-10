33:18

Hemos hablado del considerable aumento de las agresiones a la población LGTBI+. Esta semana hablamos de la importancia de la educación en diversidad para, no ya hacer frente a la LGTBIfobia sino prevenirla. Lo haremos en la sección de FELGTB con Alberto Alba, coordinador de educación de FELGTB, y Aaron, una persona no binarie, de 21 años, que nos explica las ventajas de ser educade en diversidad. Nuestro libro de la semana es "La vida a medias de Andros" de José Luis Serrano. Y vamos a conversar con él. Y lo de Xisca, ya no sabemos cómo definirlo.