Torna la cursa solidària per l'esclerosi múltiple

01:07

La jornada esportiva recapta fons per a la investigació i tractament del transtorn neurodegeneratiu

Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició de la campanya 'Mou-te per l'esclerosi' al Circuit de Barcelona-Catalunya. La jornada esportiva i solidària, que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple té l'objectiu de recaptar fons per a la investigació i tractament d'aquesta malaltia neurodegenerativa, que afecta unes 9.000 persones a Catalunya i que, de moment, no té cura.

Neus Bermúdez, porta la meitat de la seva vida amb la malaltia, però aquesta no li ha impedit participar a la carrera: "Em costa molt caminar; miro enrere tot el que he fet i en el poc que puc fer ara i penso mare meva, però no deixo de lluitar". | MARÍA GÓMEZ