Los nuevos chicos de oro del Power Pop británico están de vuelta con su nuevo álbum "Talk Of The Town", tercero de su carrera, en el que vuelven a dar un paso al frente como los grandes "hitmakers" a nivel mundial que ya son y que verá a la luz el 5 de diciembre de este año. Originalmente concebido como un proyecto de estudio por el cantante y compositor Matthew Julian, The Speedways se convirtió en una banda al completo, con miembros de Godfathers o Los Pepes, pocas semanas antes de su legendario primer concierto, en el Pump It Up Weekender en el verano de 2018. El álbum debut 'Just Another Regular Summer' se mostró como una versión más profunda y personal del género powerpop que la de sus contemporáneos, con su estilo "Ronettes punk" que mete en la batidora elementos de Tom Petty, Phil Spector o The Exploding Hearts en 12 canciones inolvidables de desamor y anhelo.