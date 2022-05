47:12

The Selector rastrea de nuevo la escena británica para ofrecerte la mejor música emergente

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council rastrea la escena británica para ofrecerte cada semana una selección de la mejor música emergente en todos los géneros. Esta semana tenemos jungle y breakbeat con un toque de tecno de la australiana de Londres Surusinghe; jungle y dance de Nia Archives con el trío Watch The Ride; jazz/electrónica de Ebi Soda; jazz latino de Jackson Mathod; art pop de Regressive Left junto con los mancunianos Mandy, Indiana y ruido industrial de Scalping con el vocalista estadounidense DAEMON. Las cantautoras Mysie, Phoebe Green y el anglonigeriano Obongjayar nos ofrecen sus últimos trabajos, este último acompañado por el saxófono de Nubiya García. La productora Niina presenta miss me que sigue a su anterior sencillo miss u (¿lo pillas?) y Wu-Lu y Feeo completan una tracklist muy completa.



Playlist…

Surusinghe - Bad Girls

Feeo - Feels like were getting older, doesn’t it

Ebi Soda - Tang of the Zest

Jackson Mathod ft James Beckwith - Brazil Nut

Wu-Lu - Blame

Niina - Miss Me

Mysie - gin + juice

Phoebe Green - Lucky Me

Obongjayar ft Nubya García - Wrong For It

Regressive Left ft Mandy, Indiana - Bad Faith

Scalping ft DAEMON - Tether

Nia Archives ft Watch The Ride - Mash Up The Dance