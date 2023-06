02:09:58

Gala de Solistas de la OCRTVE. Transmisión en directo desde el Teatro Monumental de Madrid. PONT: ‘La Ruta’ dúo de percusión y orquesta. R. Benavent y J. L. Gonzàlez, percusión GERSHWIN: Dúo ‘Bess, you is my woman’ de Porgy and Bess. J. A. Silva, barítono N. Catalina, soprano. C. A. BIXIO: ‘Parlami d'amore Mariu... de la película ‘Glu uomini che mascalzone. N. Rota: ‘Parla piu piano…’ de la pelicula "Il Padrino". N. Bas, tenor. G. BOTTESINI: Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta. M. Moraru, violín. J. M. Manzanera, contrabajo. C. MONTEVERDI: Dueto de la ópera L'incoronazione di Poppea ‘Pur ti miro, pur ti godo’. R. Albarrán, soprano. C. Martínez, mezzo. L. V. BEETHOVEN: Romanza en fa mayor Op.50 para violín y orquesta. A. Detisov, violín. W. A. MOZART: Aria para soprano ’S'alto che lacrime’. Dueto n.° 7 para soprano y contralto de La ópera ‘La clemenza di Tito’. E. Hyla, soprano. E. Espinosa, contralto. G. PUCCINI: ‘Canzone di Doretta’ La Rondine. ‘Valz de Musetta’ La Boheme. M. Sandoval, soprano. G. BIZET: ‘Je suis Escamillo’ dueto Don José/ Escamillo de Carmen. A. MOYA: a Azul Mediterráneo para tenor, orquesta y castañuelas. J. Darío, tenor. R. Borges, barítono y castañuelas. P. SARASATE: ‘Navarra’ para dos violines y orquesta. Y. Iglinova y M. Hernando, violines.

Contenido disponible hasta el 7 de julio de 2023.