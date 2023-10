16:26

Amb Xavi Martínez

Diumenge va ser el dia Mundial del cafè, un dia on es va recordar que Espanya és un dels països europeus amb més venda de cafè a l’hosteleria i la restauració. Segons l’Associació Espanyola de Cafè els espanyols consumeixen 44 milions de taces de cafè cada dia. I això vol dir gaire bé 4 cafès al dia per persona.

I de tots els cafès possibles avui volem posar en valor el cafè d’especialitat per això hem anat al carrer Rosselló 144, de Barcelona on hi ha un dels locals de l’empresa Syra Coffee.

I és que en aquesta connexió també us hem explicat la història de com una cafeteria de barri ha creat un imperi del cafè d’especialitat. Yassir Rais va fundar Syra Coffee en un petit local del barri de Gràcia de Barcelona al 2015 i avui té més 31 establiments de cafè entre la capital catalana, Madrid, Sevilla i també València. I continua tenint plans d’expansió per obrir a altres ciutats espanyoles. L’any passat aquesta empresa va facturar 3 milions d’eurus, 3 vegades més que el 2021.

