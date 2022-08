02:07

La Schubertíada a Vilabertran ofereix fins el 28 d'agost una vintena de concerts a càrrec de grans figures del cant i de la música de cambra.

El certamen s'ha consolidat com una cita de referència de la cançó poètica i ha sabut crear una unió especial entre públic i artistes.

Fa 30 anys un entusiasta Jordi Roch va tenir la idea agosarada de celebrar a un petit poble de l'Empordà un festival dedicat al lied que recreés l'esperit íntim de les vetllades musicals de Franz Schubert. Naixia la Schubertíada a Vilabertran, una cita amb ànima, caràcter i caliu familiar que ha fidelitzat una immensa minoria.

La soprano Marlis Petersen inaugura aquest dijous una edició que celebra tres dècades amb 22 concerts a la canònica de Vilabertran, Castelló d'Empúries i Vilajuïga. Compta amb un cartell de luxe que aplega artistes de renom des dels cantants André Schuen, Julie Fuchs, o Johannes Martin Kränzle; als pianistes Wolfram Rieger i Julius Drake o el Quartet Casals; valors en alça com Konstantin Krimmel, Manuel Walser o Roger Padullés; i joves promeses.

L'èxit rau en la complicitat del públic i dels artistes. Molts són amics fidels que no es perdran l'aniversari, grans estrelles com el tenor Christoph Prégardien, la soprano Julian Banse i el baríton Matthias Goerne, que mou la seva apretada agenda per poder venir gairebé cada estiu com explica el doctor Jordi Roch.

Goerne participarà amb Julie Fuchs i Ema Nikolovska al concert d'aniversari de la Schubertíada el 21 d'agost dedicat al seu fundador, en què s'estrenarà un quartet de corda d'Antoni Ros Marbà | MARTA ORQUÍN