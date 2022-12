52:53

Mucha purpurina y brilli-brilli con Chema García Langa y las gallinas y los gallos de RNE. Laura Odene recuerda en 'El retrovisor' el fallecimiento del cantaor Enrique Morente en 2010 y les ofrecemos la previsión del tiempo; nuestra 'Palabra de gallo' de hoy es columbrar; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Sara Calvo se encarga de nuestra propuesta musical; charlamos en la entrevista con Ana Elorza, una de las coordinadoras de la Oficina C, una iniciativa conjunta del Congreso de los Diputados y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que procura el intercambio de conocimientos entre los dos ámbitos; rescatamos en 'La gymkana' de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; Tere pregunta a los oyentes en 'Las Vilas de Tere' cómo son en los conciertos; en 'Versión y original' disfrutamos con Laura de 'Hopelessly Devoted To You' de Olivia Newton-John y de algunas de sus versiones y terminamos escuchando los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el WhatsApp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.