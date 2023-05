Primer dia de campanya electoral per als comicis municipals del 28M

Els candidats de les diferents formacions van llançar anit els primers missatges de campanya.

ERC va guanyar les eleccions a Barcelona ara fa 4 anys i, tot i que el sondeig del CIS no l’és favorable, l’alcaldable, Ernest Margall, aspira a revalidar resultats. El PSC surt a guanyar i recuperar l’alcaldia de la capital catalana. El candidat, Jaume Collboni, va rebre el suport de la ministra Maria Jesús Montero.

Tota la cúpula de Junts va fer costat a l'acte d'inici de campanya a l’alcaldable per Barcelona, Xavier Trias. L’objectiu de l’exalcalde és acabar amb l’etapa Colau. L’alcaldessa de la capital catalana i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, vol encapçalar un tercer mandat per acabar la transformació de la ciutat | Mar Garcia | Laura Herrero | Àlex Cabrera | Elena Garcia | Maite Boada