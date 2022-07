00:40

L'home acusat de provocar tres petits incendis diumenge entre la Ribera Ebre i la Terra Alta ha ingressat a la presó després de passar a disposició judicial.

El TSJC ha informat de la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut amb relació als incendis de Corbera d'Ebre, Mora d'Ebre i Benissanet. El jutge manté la causa oberta als jutjats de Gandesa per incendi forestal.



El presumpte piròman de 36 anys i veí de Corbera d'Ebre presenta antecedents per altres incendis forestals l'any passat. Aquest diumenge a la tarda va ser detingut acusat d'haver provocat un incendi amb tres focus distribuïts entre cinc quilòmetres de distància entre Mora d'Ebre, Benissanet i Corbera d'Ebre, entorn del riu Sec i el voral de la carretera Nacional 420.

La ràpida intervenció dels bombers va permetre donar per extingit el foc que va cremar poc més de mitja hectàrea en una zona amb alt risc d'incendi forestal. Aquest migdia el detingut a passar a disposició del jutjat d'instrucció de Gandesa | Francesc Farré