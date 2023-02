18:43

L'advocat i escriptor lleidatà Marc Betriu publica 'Al otro lado', una trama d'intriga en plena Guerra Civil

Durant la Guerra Civil, Mastreta, un home de passat fosc, és reclutat per força pel servei d'intel·ligència del govern republicà per encarregar-se d'una delicada missió: recuperar una filmació, en mans d'un traïdor rus, en què es mostren les execucions massives de presoners nacionals.

La seva publicació podria tenir efectes publicitaris desfavorables per al bàndol republicà. A Sant Sebastià, presa mesos enrere per les tropes nacionals, i sota una identitat fictícia, Mastreta contacta amb Frederika Heinz, una jove i atractiva agent alemanya a qui el govern del seu país ha enviat al capdavant d'una expedició per intermediar en l'obtenció de la filmació.

Frederika és una dona independent i de comportament massa liberal pel que estan acostumats els militars espanyols del bàndol Nacional. A la guerra de propaganda, aconseguir la filmació de les execucions del bàndol republicà i publicar-la pot ser el cop d'efecte necessari per castigar la República i tapar la mala imatge internacional que ha provocat el bombardeig de Guernica. Mastreta i Frederika inicien un flirteig al qual no seran aliens diversos atzars. La trama es complicarà amb un doble joc doble: la missió de Mastreta no és el que sembla, i la de Frederika, tampoc.