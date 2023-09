15:48

Amb Xavi Martínez

La Mercè d’enguany comptarà un espectacle de drons que promet ser espectacular. Parlem amb Fran Arnau, el CEO de la companyia que se n’encarrega, Flock Drone Art. Assegura que serà 'l'spotify del viníl'.

Després, Jordi Vila connecta des del Parc de l’Estació del Nord: Aquest any el Mercè Arts de Carrer, la branca més artística de la festa Major de Barcelona torna a convertir la ciutat en un gran escenari a l’aire lliure per acollir les propostes èsceniques del panorama nacional i internacional. Des d’avui i fins el dilluns 25 de setembre als carrers de Barcelona es podran veure 61 espectacles, 316 funcions a càrrec de 65 companyies diferents. Els artistes ucrainesos tindran una presència destacada, ja que enguany la ciutat convidada es Kíiv.

El Parc de l’Estació del Nord agafa el relleu del parc de la Ciutadella com a espai central del Mercè Arts de Carrer. Aquí fins dilluns podreu veure propostes de dansa contemporània i teatre de carrer. Allí ens hem desplaçat per parlar amb l’Alina Sokulska, ballarina ucrainesa que fa 7 anys que viu i estudia a Barcelona. Presenta l’espectacle 'Magura- Terrotiry and People', juntament amb la Maria Plótnikova.

Des de l’epicentre del Mercè Arts de Carrer també hem parlat amb la Marina Fullana i la Laura Lliteres les coordinadores de la programació d’espectacles al Parc de l’Estació del Nord. També ho hem fet amb la Cristina Cazorla, la responsable del conviant de circ amb artistes de Kíiv i Barcelona.

Aquest any en el marc de les festes de la Mercè Pallassos Sense Fronteres celebra el seu 30è aniversari i la companyia Antigua i Barbuda els seus 20 anys d’història.